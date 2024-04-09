Niğde'ye şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) acı haberi, Niğde'deki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, şehit oldu. Şehidin Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi Orta Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, acı haberi baba İdris ve anne Gülbahar Aslan'a verdi. Oğullarının şehadet haberiyle fenalaşan Aslan çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin acı haberini duyan yakınları ve komşuları da taziye için baba evine akın etti. Kübra Aslan ile evli ve 1 yaşında çocuğunun olduğu öğrenilen şehidin, yarın memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.