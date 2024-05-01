Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Divarlı Beldesi'nde meydana geldi. Bayram Demiray yönetimindeki 51 ABZ 280 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Can kontrolündeki 34 NL 0782 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptığı araç sürücüleri ile 6 yaşındaki Çınar Demiray, ambulanslarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Bayram Demiray, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Çınar Demiray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.