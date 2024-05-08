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        Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyede (2)

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDINiğde'de balkona tırmanıp girdiği dairede eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Özdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Özbaki (40) ile arkadaşı Tayfur Arıkan (32), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:55
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        Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyede (2)
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        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Niğde'de balkona tırmanıp girdiği dairede eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Özdoğan’ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Özbaki (40) ile arkadaşı Tayfur Arıkan (32), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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