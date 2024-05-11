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        Patates deposu inşaatında 2 kişinin hayatını kaybettiği göçükte yaralı bir işçi de hastanede öldü

        NİĞDE'de patates deposu inşaatı için kazı yaparken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçinin öldüğü olayda yaralanan 4 işçiden 1'i daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:10
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        Patates deposu inşaatında 2 kişinin hayatını kaybettiği göçükte yaralı bir işçi de hastanede öldü
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        NİĞDE'de patates deposu inşaatı için kazı yaparken meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçinin öldüğü olayda yaralanan 4 işçiden 1’i daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 3 işçinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, merkeze bağlı Çarıklı köyünde geçen 8 Nisan 2024 günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada çalışan 6 işçi toprak yığını altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göçükten yaralı olarak çıkarılan Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

        Tedaviye alınan yaralı işçilerden Seyfettin Kaya (43), 34 gündür verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Kaya’nın hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 3’e yükseldi. Diğer 3 işçinin ise tedavilerine devam edildiği ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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