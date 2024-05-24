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        Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü

        NİĞDE'de otomobiliyle geri manevra yaptığı Suat Budak (48), 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:56
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        Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü
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        NİĞDE'de otomobiliyle geri manevra yaptığı Suat Budak (48), 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı. Küçük Suat, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Suat Budak, yönetimindeki 51 ACF 605 plakalı otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut Budak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Suat Budak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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