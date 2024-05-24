Otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki torunu öldü

Kaza, merkeze bağlı Kiledere beldesinde meydana geldi. Suat Budak, yönetimindeki 51 ACF 605 plakalı otomobil ile geri manevra yaparken 2 yaşındaki torunu Suat Umut Budak'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Suat Umut Budak'ın hayatını kaybettiği belirledi. Küçük çocuğun cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Dede Suat Budak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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