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        8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60'ncı yılında resmi nikah kıydırdı

        NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam (75) ile Ahmet Erol (86) çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:10
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        8 çocuk 20 torun sahibi çift, birlikteliklerinin 60'ncı yılında resmi nikah kıydırdı
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        NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde 8 çocuk ve 20 torun sahibi Elmas Sağlam (75) ile Ahmet Erol (86) çifti, 60 yıl sonra resmi nikah kıydırdı.

        Altunhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yakacık köyünde resmi nikahsız yaşayan Elmas Sağlam ile Ahmet Erol, birlikteliklerinin 60'ncı yılında resmi nikah kıydırmaya karar verdi. Belediyeye başvuran 8 çocuk, 20 torun sahibi çiftin nikahını Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Doygun, "Çiftin resmi nikahlarını bizzat kıydık. Evlilik yaşamlarında örnek olan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu" dedi.

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