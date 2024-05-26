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        Otelin 5'inci katından düşen İlknur öldü; tartıştığı kadın gözaltında

        NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:15
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        Otelin 5'inci katından düşen İlknur öldü; tartıştığı kadın gözaltında
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        NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti. Özaslan ile tartıştığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odasındaki kadınla tartıştığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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