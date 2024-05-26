Otelin 5'inci katından düşen İlknur öldü; tartıştığı kadın gözaltında
NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti.
NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci kat penceresinden düşen İlknur Özaslan (19), hayatını kaybetti. Özaslan ile tartıştığı iddia edilen kadın, gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odasındaki kadınla tartıştığı iddia edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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