Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Otelin 5'inci katından düşüp, ölen İlknur'un arkadaşı serbest

        NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otelin 5'inci katından düşüp, ölen İlknur'un arkadaşı serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'dekaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün sabah saatlerinde El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi. Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Koca şiddetinden kaçan kadını kardeşi dövdü!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Niğde'de otel odasının penceresinden düşen kadın öldü
        Niğde'de otel odasının penceresinden düşen kadın öldü
        Otelin 5'inci katından düşen İlknur öldü; tartıştığı kadın gözaltında
        Otelin 5'inci katından düşen İlknur öldü; tartıştığı kadın gözaltında
        Aile ve Sosyal Hizmetler yöneticisi, kendisine "anne" diyen minik Şerif'e k...
        Aile ve Sosyal Hizmetler yöneticisi, kendisine "anne" diyen minik Şerif'e k...
        Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi açıldı
        Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi açıldı
        Niğde'de "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri verildi
        Niğde'de "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri verildi
        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" gerçekleştirildi
        Niğde'de "Üreten Kadınlar Buluşmaları" gerçekleştirildi