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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

        NİĞDE'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı Oğuzhan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:55
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        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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        NİĞDE’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı Oğuzhan Ç. (43), evinde ölü bulundu.

        Mfendibey Mahallesi'de yalnız yaşayan Oğuzhan Ç.'ye ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Oğuzhan Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Oğuzhan Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Ç.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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