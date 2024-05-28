Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Mfendibey Mahallesi'de yalnız yaşayan Oğuzhan Ç.'ye ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Oğuzhan Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Oğuzhan Ç.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Ç.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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