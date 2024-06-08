Niğde'de kurbanlık taşıyan TIR bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı, 7 büyükbaş öldü

Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde - Ankara otoyolu kuzey çıkışı mevkisinde meydana geldi. Niğde’den Ankara istikametine seyir halinde olan 63 ACB 564 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'daki 2 kişi yaralanırken, dorsedeki 20 büyükbaştan 7'si öldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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