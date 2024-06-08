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        Niğde'de kurbanlık taşıyan TIR bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı, 7 büyükbaş öldü

        NİĞDE'de, kurbanlık taşıyan TIR'ın otoyolda bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, dorsedeki 7 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:30
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        Niğde'de kurbanlık taşıyan TIR bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralı, 7 büyükbaş öldü
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        NİĞDE'de, kurbanlık taşıyan TIR’ın otoyolda bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, dorsedeki 7 büyükbaş öldü.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Niğde - Ankara otoyolu kuzey çıkışı mevkisinde meydana geldi. Niğde’den Ankara istikametine seyir halinde olan 63 ACB 564 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada TIR'daki 2 kişi yaralanırken, dorsedeki 20 büyükbaştan 7'si öldü. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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