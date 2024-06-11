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        Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı

        NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:50
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        Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı
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        NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin iMahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

        5 ŞÜPHELİ KKTC'DE YAKALANDI

        Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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