Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı
NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.
NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin iMahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.
5 ŞÜPHELİ KKTC'DE YAKALANDI
Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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