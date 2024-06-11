Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında cinayet şüphelisi 14 kişiye gözaltı

NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin iMahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.