Köprü kenarında bulunan ceset soruşturmasında 6 tutuklama

NİĞDE'deköprü kenarında cesedi bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Mahmut Fırat Tabar'ın (22) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheliye yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest kaldı.

Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu tespit edildi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, Tabar'ın cinayete kurban gittiği saptandı.