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        Niğde'de bir mahalleye 'kuduz' karantinası

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:53 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:53
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        Niğde'de bir mahalleye 'kuduz' karantinası
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        NİĞDE'nin Bor ilçesinde kuduz şüphesi nedeniyle Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantina altına alındığı açıklandı.

        Niğde Valiliği tarafından yazılı açıklamada, 18 Haziran günü H.Ş. adlı kişinin Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nde köpek ısırması sonucu hastaneye kaldırıldığı, ısıran köpeğin ise bir süre sonra öldüğü bildirildi. Köpekten alınan örneğin kuduz yönünden incelenmek üzere Konya Veteriner Kontrol ve Orman Müdürlüğüne gönderildiğinin belirtildiği açıklamada, analiz süreci tamamlanana kadar Kemerhisar Kasabası Cumhuriyet Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, sahipsiz ve başıboş hayvanların toplatılarak barınaklara yerleştirilmesine, bölgeye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığı, belediye, muhtar ve hayvan sahiplerinin hastalık şüphesi bulunan hayvanları diğer hayvanlar ve insanlarla temas etmeyecek şekilde kapalı bir alanda kontrol altında tutmasına karar verildiği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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