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        Akrabaların arazi kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi

        NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:20
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        Akrabaların arazi kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi
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        NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, toprağa verildi.

        Olay, dün akşam merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Nevzat Türk (60) tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk’e (18) ateş etti. Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işlemleri tamamlanan Nevzat Türk, Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk'ün cenazeleri, jandarma ekiplerinin önlemleriyle Yıldıztepe'ye getirildi. Cenazeler, sabah saatlerinde Yıldıztepe Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından belde mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma, jandarma tarafından yürütülüyor. Ağır yaralı 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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