Akrabaların arazi kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi

NİĞDE'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 3 kişi, toprağa verildi.

Olay, dün akşam merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde meydana geldi. Akrabaların arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Nevzat Türk (60) tabancasını çıkarıp yeğeni Gökhan Türk (36) ile eşi Semiha (36) ve çocukları Gizem Nazife (17), Berat (13) ve Nurgül Türk’e (18) ateş etti. Nevzat Türk, olayın ardından bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Nevzat Türk'ün öldüğü belirlendi, yaralanan Gökhan ve Semiha Türk çifti ile çocukları ise hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan Semiha Türk ve kızı Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.