Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler

NİĞDE’de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kent merkezindeki bir kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, bilinmeyen nedenle çalışanları darbetti. Müşterilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuaför çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaya karışan 6 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.