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        Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler

        NİĞDE'de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:55
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        Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler
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        NİĞDE’de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

        Kent merkezindeki bir kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, bilinmeyen nedenle çalışanları darbetti. Müşterilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuaför çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaya karışan 6 kişi hakkında şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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