Kuaför salonunu basıp, çalışanları darbettiler
NİĞDE'de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti.
NİĞDE’de erkek kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, çalışanları darbetti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kent merkezindeki bir kuaför salonuna gelen aralarında kadınların da olduğu 6 kişi, bilinmeyen nedenle çalışanları darbetti. Müşterilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kuaför çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olaya karışan 6 kişi hakkında şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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