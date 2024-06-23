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        Otomobil takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı

        NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde takla atan otomobildeki Fatma Vardal (50) hayatını kaybetti, eşi sürücü Süleyman Kazım Vardal (55) ile kızları Elvin Vardal (15) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:20
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        Otomobil takla attı; anne öldü, eşi ve kızı yaralandı
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        NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde takla atan otomobildeki Fatma Vardal (50) hayatını kaybetti, eşi sürücü Süleyman Kazım Vardal (55) ile kızları Elvin Vardal (15) yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Pozantı- Adana kara yolunda meydana geldi. Süleyman Kazım Vardal’ın kontrolünü yitirdiği 01 CJF 23 plakalı otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde yaralanan Süleyman Kazım, eşi Fatma ve kızları Elvin Vardal'ı ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Fatma Vardal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden baba-kızın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Fatma Vardal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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