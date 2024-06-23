Düğünde havaya ateş açıp 8 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesindeki sokak düğününde pompalı tüfekle havaya ateş açıp, 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.B.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Çömlekçi köyünde meydana geldi. Sokak düğününde havaya D.B.Ö.’nün pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından D.B.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.