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        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        NİĞDE'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Semra Ünlü (54), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:10
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        Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        NİĞDE'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Semra Ünlü (54), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Çiftlik Yolu Ketençimen mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ahmet Akbay (20) yönetimindeki 38 ZE 932 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Semra Ünlü’ye çarptı. Sürücü Akbay, kazanın ardından Ünlü’yü kendi aracıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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