Niğde'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
NİĞDE'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Semra Ünlü (54), hayatını kaybetti.
NİĞDE'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Semra Ünlü (54), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Çiftlik Yolu Ketençimen mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Ahmet Akbay (20) yönetimindeki 38 ZE 932 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Semra Ünlü’ye çarptı. Sürücü Akbay, kazanın ardından Ünlü’yü kendi aracıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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