Düğünde tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

NİĞDE'de bir düğünde çıkan tartışmada Serhat Elçik (19), kuzeni Y.İ. (16) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Yeşil Gölcük beldesinde meydana geldi. Serhat Elçik ile halasının oğlu Y.İ. arasında katıldıkları düğünde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.İ., kuzeni Elçik'i bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Elçik, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elçik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Y.İ. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.