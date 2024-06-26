Niğde'de zincirleme kaza; aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı

NİĞDE'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ve Ü.Ç. idaresinde 20 LJ 016 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57) ve kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR şoförü Ü.Ç. ve TIR'daki bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.