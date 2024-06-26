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        Niğde'de zincirleme kaza; aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı

        NİĞDE'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:50
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        Niğde'de zincirleme kaza; aynı aileden 3 kişi öldü, 2'si ağır 4 yaralı
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        NİĞDE'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında D-750 kara yolu Pozantı-Ulukışla arası Darboğaz mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yaşar Kılınç (66) idaresindeki 01 PF 509 plakalı otomobil, H.K. yönetimindeki 01 Y 2868 plakalı kamyon ve Ü.Ç. idaresinde 20 LJ 016 plakalı TIR çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yaşar Kılınç ile eşi Vesile Kılınç (57) ve kızı Ebru Kılınç (29) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocukları Eymen ve Ekim Kılınç ile TIR şoförü Ü.Ç. ve TIR'daki bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        VALİ OLAY YERİNE GELDİ

        Niğde Valisi Cahit Çelik ve İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ile kaza yerine gelerek Ulukışla Kaymakamı Yunus Köse'den bilgi aldı. Kaza yerinde açıklama yapan Vali Cahit Çelik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek yaralanan 4 kişinin hastanelere kaldırıldığını söyledi. Çelik, "Olayın ilk anından itibaren hemen jandarma, emniyet, sağlık, AFAD ekiplerini yönlendirdik. Yaralı vatandaşlarımız şu an hastanelerde. 2 yaralımızın durumu ağır, diğer yaralılarımızın durumu iyi. Ağır yaralı hastalarımızı başka hastanelere sevk edebiliriz" diye konuştu. Kaza sonrası bir süre trafik akışına kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının ardından yol trafik akışına yeniden açıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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