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        Niğde'de yüzmek için girdiği gölette kayboldu

        NİĞDE'de arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Elmas (40), serinlemek için girdiği gölette kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:40
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        Niğde'de yüzmek için girdiği gölette kayboldu
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        NİĞDE’de arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Elmas (40), serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Elmas’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Merkez ilçeye bağlı Gümüşler Mahallesi’nde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Mehmet Elmas, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra Elmas, suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Elmas’ın bulunması için gölette arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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