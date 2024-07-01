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        Serinlemek için girdiği gölette cesedi bulundu

        NİĞDE'deserinlemek için girdiği gölette kaybolan oto lastik tamircisi Mehmet Elmas'ın (40), cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:05
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        Serinlemek için girdiği gölette cesedi bulundu
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        NİĞDE'deserinlemek için girdiği gölette kaybolan oto lastik tamircisi Mehmet Elmas'ın (40), cansız bedenine ulaşıldı.

        Olay, dün merkez ilçeye bağlı Gümüşler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Mehmet Elmas, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra Elmas, suda kayboldu. Elmas'ın arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Elmas'ın bulunması için gölette arama çalışması başlattı. Akşam geç saatlerde ara verilen arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekipler, Elmas'ın cansız bedenine ulaştı. Mehmet Elmas'ın cesedi, otopsi için morga götürüldü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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