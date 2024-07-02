Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Niğde- Adana Otoyolu Çeleme deresi yakınındaki tünelde meydana geldi. Tünelde lastiği patladığı için sol şeritte durduğu iddia edilen Zeynep L. yönetimindeki 34 FM 8074 otomobile, Yiğit A. yönetimindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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