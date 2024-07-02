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        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

        NİĞDE'de, otoyol tünelinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:10
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        Niğde'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        NİĞDE'de, otoyol tünelinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Niğde- Adana Otoyolu Çeleme deresi yakınındaki tünelde meydana geldi. Tünelde lastiği patladığı için sol şeritte durduğu iddia edilen Zeynep L. yönetimindeki 34 FM 8074 otomobile, Yiğit A. yönetimindeki 55 AHV 881 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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