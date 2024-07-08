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        Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi

        NİĞDE'de trafiğe açık alanda otomobiliyle drift attığı cep telefonu kamerasına yansıyan sürücüye 32 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 20:30
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        Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi
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        NİĞDE'de trafiğe açık alanda otomobiliyle drift attığı cep telefonu kamerasına yansıyan sürücüye 32 bin lira para cezası kesildi.

        Merkez Selçuklu Caddesi'nde önceki gece trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüyü inceleyen emniyet birimlerinin, aracın plakasından tespit ettikleri sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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