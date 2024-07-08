Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi

Merkez Selçuklu Caddesi'nde önceki gece trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüyü inceleyen emniyet birimlerinin, aracın plakasından tespit ettikleri sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

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