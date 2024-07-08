Kayalıkta mahsur kalan çoban ve koyunu, AFAD ve jandarma kurtardı

NİĞDE'de kayalıklarda mahsur kalan çoban Talat B. (24) ve koyunu, AFAD ve JAK ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çamardı ilçesi Aladağalar Arpalık mevkisinde meydana geldi. Talat B., 2 bin 500 rakımlı bölgede iki koyununu otlattığı sırada hayvanlardan biri kayalıklardan düşerek öldü. Diğer hayvanın da kayalıktan çıkamadığını fark eden Talat B., koyunu kurtarmak istedi. İndiği kayalıklardan yukarı çıkamayıp, mahsur kalan Talat B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Talat B.'nin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, halat yardımıyla çoban ve koyunu kurtardı. Talat B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.