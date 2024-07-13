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        Otomobil devrildi; sürücü ve eşi öldü

        NİĞDE'de devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Demiralp ile eşi Hatice Demiralp yaşamını yitirdi, Ahmet ve Fatma Katırcı çifti ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:02 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:15
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        Otomobil devrildi; sürücü ve eşi öldü
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        NİĞDE’de devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Demiralp ile eşi Hatice Demiralp yaşamını yitirdi, Ahmet ve Fatma Katırcı çifti ise yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Niğde- Kayseri kara yolunun 25'nci kilometresinde meydana geldi. Zafer Demiralp’ın kontrolünü yitirdiği 38 D 7179 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücüsü Zafer Demiralp ile eşi Hatice Demiralp yaşamını yitirdi, Ahmet Katırcı ve eşi Fatma Katırcı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Katırcı çifti, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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