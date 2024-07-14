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        Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi; görüntüler kamerada

        NİĞDE'de trafiğe açık alanda otomobiliyle drift attığı cep telefonu kamerasına yansıyan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:05
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        Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi; görüntüler kamerada
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        NİĞDE'de trafiğe açık alanda otomobiliyle drift attığı cep telefonu kamerasına yansıyan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi.

        Merkeze bağlı Adana Caddesi'nde önceki gece trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Videonun emniyetin ihbar hattına gönderilmesinin ardından görüntüyü inceleyen polis, aracın plakasından tespit ettiği ismi açıklanmayan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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