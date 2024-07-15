Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

        ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 8'inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANKARA’da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabri, şehadetinin 8’inci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki mezarında her yıl olduğu gibi bu sene de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'in mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Ziyaretçiler Halisdemir’in kabri başında gözyaşı döküp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ‘125 KİLOMETRE YOLU BİSİKLETLE GELDİK’

        Nevşehir’den 2 arkadaşıyla bisikletle Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen öğretmen Süleyman Sayılan, “Yaşadığımız duygu tarifsiz. Böyle insanlar oldukça bizim ülkemizin sırtı yere gelmez. Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için 125 kilometre yolu bisikletle geldik. Onu saygıyla anıyoruz” dedi.

        Torunuyla Aksaray’da Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etmek için gelen Yeter Görür (57) ise gözyaşlarına hakim olamayarak, “Evladımı görmeye geldim. Onun için dua ettim. O karanlık gecede hepimiz üzüntüyle sabahlara kadar bekledik. Şehitlerimizin hepsinin mekanı cennet olsun. Burada duygulanmamak mümkün değil” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?

        Benzer Haberler

        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
        15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde yoğunluk yaşanıyor
        Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti
        Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti
        Niğde'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza
        Niğde'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza
        Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi; görüntüler kamerad...
        Drift atan sürücüye 32 bin 923 lira para cezası kesildi; görüntüler kamerad...
        Niğde'de yakınlarını kaybeden mahalleli şehit ve kimsesizler için mevlit ok...
        Niğde'de yakınlarını kaybeden mahalleli şehit ve kimsesizler için mevlit ok...
        Niğde'de dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini Aladağlar'ın zirvelerinde andı
        Niğde'de dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini Aladağlar'ın zirvelerinde andı