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        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı

        NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Veysel Emir Göktaş (16) hayatını kaybetti, sürücü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:10
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        Motosiklet devrildi; 16 yaşındaki Veysel öldü, sürücü yaralı
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        NİĞDE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu Veysel Emir Göktaş (16) hayatını kaybetti, sürücü O.D. (18) yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; O.D. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. O.D. ile arkasındaki Veysel Emir Göktaş yerde sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göktaş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, O.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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