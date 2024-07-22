Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2)

Niğde'de Meryem Birol’a saldıran Rottweiler cinsi 2 köpeğin sahibi olduğu belirlenen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Köpekler ise İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alındı. H.K.’ye Bor Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

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