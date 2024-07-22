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        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2)

        KÖPEKLERİNSAHİBİ GÖZALTINA ALINDINiğde'de Meryem Birol'a saldıran Rottweiler cinsi 2 köpeğin sahibi olduğu belirlenen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:39
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        Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı (2)
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        KÖPEKLERİNSAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

        Niğde'de Meryem Birol’a saldıran Rottweiler cinsi 2 köpeğin sahibi olduğu belirlenen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Köpekler ise İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alındı. H.K.’ye Bor Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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