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        Niğde'de kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi serbest

        NİĞDE'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırdığı Meryem Birol'un (54) tedavisi sürerken, gözaltına alınan hayvanların sahibi H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:00
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        Niğde'de kadına saldıran Rottweiler cinsi köpeklerin sahibi serbest
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        NİĞDE'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırdığı Meryem Birol'un (54) tedavisi sürerken, gözaltına alınan hayvanların sahibi H.K. ise serbest bırakıldı.

        Olay, 22 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken, önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı.

        İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birol’un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        KÖPEKLER AŞILI VE KARNELİ

        Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi. H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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