Niğde'de polisin durdurduğu TIR'dan 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi
NİĞDE'de polisin şüphe üzerine durduğu TIR'dan 23 paket halinde 86 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
NİĞDE'de polisin şüphe üzerine durduğu TIR'dan 23 paket halinde 86 kilo 950 gram esrar ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
Uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdu. Araçta arama yapan ekipler, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş 23 paket halinde 86 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu ise emniyete götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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