Niğde'de polisin durdurduğu TIR'dan 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdu. Araçta arama yapan ekipler, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş 23 paket halinde 86 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucu ise emniyete götürüldü.

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