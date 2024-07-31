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        Niğde'de tırmanış sırasında düşen dağcı öldü

        NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Çukurbağ köyü Emli Vadisi Kaletepe mevkisinde tırmanış yapan 4 kişilik ekipten Özkan Çorapçıoğlu (43), düşerek yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:18
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        Niğde'de tırmanış sırasında düşen dağcı öldü
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        NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Çukurbağ köyü Emli Vadisi Kaletepe mevkisinde tırmanış yapan 4 kişilik ekipten Özkan Çorapçıoğlu (43), düşerek yaralandı. Yaralı dağcı, kaldırıldığı Çamardı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü Emli Vadisi Kaletepe mevkisinde meydana geldi. 4 kişilik ekip, tırmanış yaparken Özkan Çorapçıoğlu düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden indirilen yaralı dağcı, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorapçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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