Niğde'de günlük 300 ton patates ihracata gidiyor

NİĞDE'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan patateste 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, bu yıl ise ekim alanı 261 bin 300 dekara yükseldi; rekoltenin de 1 milyon 45 bin ton olması bekleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, "Niğde'de ihracatımız günlük 250-300 ton ortalamayla Suriye, Dubai hatta Afrika pazarına girdik, Moritanya'ya gidiyor. Genel itibarıyla patatesin yüzde 80-90'ı yurt dışına ihracata gidiyor" dedi.

Tarımsal üretimin yoğun olduğu kentlerinden Niğde'de kiraz ve çavdarda hasat dönemi sona ererken, patates, lahana, elma, kiraz ve nektari gibi ürünlerde ise sürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, çiftçilerin bu yıl rekoltelerden memnun olduğunu belirterek, "Hasat sezonumuz başladı ve kimi ürünlerde ortasına geldik. Niğde olarak üreten ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir şehiriz. Ayrıca Niğde altyapı yatırımlarıyla beraber ihracatı da gelişme eğiliminde olan bir şehir. Önde olduğumuz avantajlı ürünlerimiz var, stratejik ürünler dediğimiz; patates, lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektari gibi ürünler, Türkiye'de ilk 10'da olduğumuz ürünlerimiz. Patateste bu yıl biraz artışımız var, Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de rekoltede artış var. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda üretimi yapılan patateste 757 bin 480 ton rekolte elde edilirken, 2024 yılında ekim alanı 261 bin 300 dekara yükselirken rekoltenin de 1 milyon 45 bin tona yükselmesi bekleniliyor. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de ihracatımız günlük 250-300 ton ortalamayla Suriye, Dubai hatta Afrika pazarına girdik Moritanya'ya gidiyor. Genel itibarıyla patatesin yüzde 80-90'ı yurt dışına ihracata gidiyor" dedi.