Baba-oğul kavgasını ayırmak isterken, tabancayla vurularak hayatını kaybetti

NİĞDE'de kavga eden Hayati A. (45) ile oğlu Caner A.’yı (19) ayırmak için araya giren Mevlüt Azak (52), tabancanın ateş alması sonucu sırtına isabet eden kurşunla vuruldu. Azak hayatını kaybederken, silahı kullandığı öne sürülen ve olayın ardından kaçan Caner A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Bağlama Kasabası'nda meydana geldi. Hayati A., evde oğlu Caner A. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan akrabaları Mevlüt Azak, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Baba-oğul kavgasını ayırmak isteyen Azak, iddiaya göre Caner A. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Azak, kanlar içinde yere yığılırken, Caner A. ise olay yerinden kaçtı.