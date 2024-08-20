Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Organları 4 hastaya umut oldu

        NİĞDE'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:04 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Organları 4 hastaya umut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 59 yaşındaki hastanın organları, 4 hastaya umut oldu.

        Beyin kanaması nedeniyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayıyla hastanın 2 böbreği, karaciğeri ve 2 korneası, organ nakli bekleyen 4 hastaya gönderildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu anestezi uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, hastanın beyin ölümü gerçekleşince organlarının bağışlanması konusunda ailesiyle görüşüldüğünü söyledi. Organ bağışına onay veren aileye teşekkür eden Doç. Dr. Kaçmaz, "Aile, bu konuyu çok olumlu karşıladı. Bu sayede hastamızın şu an karaciğer ve böbreklerinin nakledilmesi imkanına kavuşuldu. Operasyon sonunda organları, Gaziantep ve Adana illerine göndereceğiz. Burada, uzun yıllardır bu organları bekleyen hastalara nakledilecek. O hastalar da şifalarına kavuşacak. İki böbreği, karaciğeri ve korneasını nakil için planladık. Şu an alıcıları da onları beklemekte" dedi.

        SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden Doç. Dr. Yücel Yüksel de "Bu acı haberi vermek ve organ bağışını kabul etmek, bu işin görünmeyen en önemli kısımlarından biri. Karaciğerini ve 2 böbreğini aldık. Böbreğin biri Adana'da takılacak. Karaciğer ve böbreği de Gaziantep'te takacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması
        Bakanlıktan Batı Nil Virüsü açıklaması
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Niğde'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
        Bakan Kacır: Başkalarının hayal bile edemeyeceği projelerle ülkemizin tarih...
        Bakan Kacır: Başkalarının hayal bile edemeyeceği projelerle ülkemizin tarih...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Niğde'de Toplu Açılış ve Temel Atma Tören...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Niğde'de Toplu Açılış ve Temel Atma Tören...
        Usta öğretici depremin izlerini kadınlarla süs eşyası yaparak siliyor
        Usta öğretici depremin izlerini kadınlarla süs eşyası yaparak siliyor
        Niğde'de çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Niğde'de çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Niğde'de 8 düzensiz göçmen yakalandı