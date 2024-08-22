Bakan Kacır: Başkalarının hayal bile edemeyeceği projelerle ülkemizin tarihine yeni bir istikamet kazandırdık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attık. Başkalarının hayal bile edemeyeceği yüzyıllık projeleri çeyrek asra sığdırarak, ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde'de 'OSB Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Kacır, açılışı yapılan, toplam yatırım büyüklüğü 5,1 milyar lirayı aşan 15 tesisin ve 15,1 milyar lira yatırım hedefiyle temeli atılan 11 tesisin hayırlı olmasını diledi. Dünyanın içinden geçtiği buhranlı süreçte bölgesinde güç sahibi, küresel siyasette söz sahibi bir Türkiye olarak sağlam adımlarla, iradeli ve kararlı bir şekilde büyüme ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini kaydeden Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Büyük, güçlü, tam bağımsız Türkiye' istikametinde 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme adına var gücümüzle çalışıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, 'Aşkla çalışan yorulmaz. Bize yorulmak, pes etmek yakışmaz' diyoruz. 22 yılda Türkiye'yi nereden alıp, nereye getirdiğimizi aziz milletimiz çok iyi biliyor. Yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında büyümemizi kesintisiz sürdürerek, milli gelirimizi 1 trilyon 158 milyar dolara çıkardık. Küresel tedarik zincirlerinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, yaşadığımız deprem felaketlerine rağmen 261,5 milyar dolarla ihracatımızda tarihi bir rekora imza attık. Son 22 yılda oluşturduğumuz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi, sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle sayısız vizyon projeye imza attık. Başkalarının hayal bile edemeyeceği yüzyıllık projeleri çeyrek asra sığdırarak, ülkemizin tarihine ve talihine yeni bir istikamet kazandırdık. Savunma sanayinde tarihin en büyük yerlileşme hamlesini başlattık. Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı olan bir ülkeyi, kendi tankını, gemisini, topunu, füzesini, roketini, uçağını, helikopterini, insansız hava araçlarını üretebilen ülkelerden biri haline dönüştürdük. Savunma sanayinde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara taşıdık. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg'u milletimizin hizmetine sunduk. Bu gurur tablosunda aslan payı, elbette ki Türk sanayisinindir. Üretiminin lokomotifi organize sanayi bölgelerimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşıma davamızda etken gücümüzdür. OSB'lerimiz bugün; ortak kullanım altyapıları ve çevreci yaklaşımları ile tedarik zincirinde yer alan tarafları birbirine yakınlaştırarak verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor" dedi.

'YENİ YATIRIMLARLA BULUŞTURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ' Son 22 yılda organize sanayi bölgelerinin sayısını 191'den 360'a, OSB'lerdeki istihdamı 415 binden 2,7 milyona çıkardıklarını anlatan Bakan Kacır, "OSB'siz ilimiz kalmadı. Niğde'miz de son 22 yıldaki planlı sanayileşme hamlemizden payını ziyadesiyle aldı. 2021'de tescil verdiğimiz Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'yle şehrimizdeki OSB sayısını 3'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizin altyapı ve üstyapı projeleri için sağladığımız 1,3 milyar lira finansman ile OSB'lerimizde 6 bin 700 ilave istihdam oluşturduk. Mayıs ayında Niğde OSB'ye 300 hektarlık, Niğde-Bor Karma Deri İhtisas OSB'ye de 430 hektarlık ilave alan kazandırdık. İnşallah bu alanlarda da yeni yatırımların devreye girmesiyle OSB'lerimizi yeni yatırımlarla buluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ DAHA DA AÇACAĞIZ' Bakan Kacır, Niğde'yi önümüzdeki dönemde yıldızı parlayan şehirlerden biri olarak gördüklerini, büyüme ve kalkınma yolculuğunda her daim yanlarında olduklarını belirterek, "Son 22 yılda şehrimizdeki yeni ya da ilave yatırımlar için 729 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Belgeler kapsamında 84,5 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 17 bin 600'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Kurduğumuz 2 Ar-Ge merkezi ve 1 teknoparkla Niğdeli sanayicilerimizin, girişimcilerimizin katma değerli üretim yolculuğunda yanında yer aldık. Niğde'de 22 yıl öncesine kadar KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ bulunmuyordu. KOSGEB, 2002'den bugüne şehrimizde 5 bin 800’den fazla KOBİ'mize 696 milyon lira destek sağladı. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 48 projeye ve 668 bilim insanına 136 milyon lira destekte bulundu. Ahiler Kalkınma Ajansımız, kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 180 projesine 403 milyon liralık destek sağladı. Bugün de Niğde OSB bünyesinde tekstilden metale, gıdadan zirai ilaca, camdan konfeksiyona kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1000'den fazla vatandaşımıza ekmek kapısı olan 15 üretim tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunun bilinmesini isterim ki; önümüzdeki dönemde Niğde’nin kalkınmasına ivme kazandıracak yatırımların önünü daha da açacağız. Mevcut üretimi, ihracatı, istihdamı çok daha ileri noktalara çıkaracağız" dedi.