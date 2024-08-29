Yeni sanayilik yerli ve milli patates çeşitleri yolda

TÜRKİYE'depatatesle ilgili ilk ve tek konu araştırma enstitüsü olan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde birçok patates çeşidi melezleme programına alınıp, binlerce melez tohum elde ediliyor. Bu melez tohumlardan elde edilen yeni yerli ve milli çeşitler, ülke tarımına kazandırılıyor. Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek verim ve kalite özellikleri yüksek, sanayilik yerli ve milli bir çeşit geliştirmiş ve tescile sunmuştur. Çeşidimiz, şu anda tescil aşamasında olup 2026 yılının başlarında tescil ettirilerek en kısa sürede sektöre kazandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yerli ve milli patates çeşitleri geliştiriliyor. Enstitüde kurulan özel seralarda birçok patates çeşidi melezleme programına alınıp, binlerce melez tohum elde ediliyor. Melez tohumlardan uzun yıllar süren ıslah çalışmaları neticesinde yeni yerli ve milli çeşitler elde edilerek ülke tarımına kazandırılıyor.

'İTİNALI ŞEKİLDE MELEZLEMELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Yerli ve milli çeşit geliştirme çalışmaları kapsamında bu yıl da enstitümüzde kurulan özel seralarda melezleme çalışmalarına başladık. Üreticilerimizin benimsediği, verim unsurları ile bazı kalite özelliklerinin ön plana çıktığı patates çeşitlerini melezleme programlarına alarak, bu çeşitler arasında itinalı bir şekilde melezlemeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin öncelikli ihtiyacı olan yemeklik çeşitlere ağırlık vererek birçok patates çeşidi tescil ettirdik ve bu çeşitleri sektöre devrederek ülke tarımına kazandırdık" dedi.