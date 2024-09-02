Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu
NİĞDE'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma'nın cansız bedenleri bulundu.
NİĞDE'nin Bor ilçesinde baraj gölünde Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri bulundu.
Bor ilçesi Bahçeli beldesinde sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, hayatını kaybettiklerini belirlediği 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu tespit etti. Baba ve kızının çıkarılması için bölgeye Aksaray’dan sevk edilen AFAD Arama Kurtarma Bot ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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