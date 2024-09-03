Baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi

NİĞDE'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma, toprağa verildi.

Bor ilçesi Bahçeli beldesinde dün sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Ümit Atabey ve kızı Fatma Huma Atabey’ın cenazeleri, Bor ilçesi Yahya Baran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bor İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.