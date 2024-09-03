Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve 4 yaşındaki kızı toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde, baraj gölünde cansız bedenleri bulunan Ümit Atabey (40) ile 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma, toprağa verildi.

        Bor ilçesi Bahçeli beldesinde dün sabah saatlerinde bir çoban, baraj gölünde su yüzeyinde hareketsiz 2 kişiyi görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan 2 kişinin Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemleri tamamlanan Ümit Atabey ve kızı Fatma Huma Atabey’ın cenazeleri, Bor ilçesi Yahya Baran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bor İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

        Jandarma, baba ve kızının ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Göllüdağ'da çıkarılıp farklı coğrafyalarda kullanılan obsidiyen tarih önces...
        Göllüdağ'da çıkarılıp farklı coğrafyalarda kullanılan obsidiyen tarih önces...
        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi
        Niğde'de baraj gölünde cesetleri bulunan baba ve kızı toprağa verildi
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulu...
        GÜNCELLEME - Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulu...
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu (2)
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu (2)
        Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu
        Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu
        Baba ve 4 yaşındaki kızının baraj gölünde cansız bedenleri bulundu