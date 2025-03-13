Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de mumya satmaya çalışan şüpheliler adliyede

        NİĞDE'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de mumya satmaya çalışan şüpheliler adliyede
        ABONE OL

        NİĞDE'de Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi. H.G. isimli kişinin evine 11 Mart'ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi. Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık 1 yıldır evde bekletildiği belirtildi.

        'ANTİK KENTTE BULDUK' İDDİASI

        Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

        Diğer yandan şüphelilerin mumyayı, Altunhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde buldukları öne sürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"

        Benzer Haberler

        Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Niğde'de Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
        Niğde'de Hacivat-Karagöz gölge oyunu okullarda sahneleniyor
        Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Niğde'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Niğde Valisi Çelik, kültür mantarı üretim tesisinde incelemede bulundu
        Niğde Valisi Çelik, kültür mantarı üretim tesisinde incelemede bulundu
        Niğde'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü bağ evinde yakalandı
        Niğde'de 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü bağ evinde yakalandı
        Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...
        Niğde'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü program...