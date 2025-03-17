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        2 polis memurunu yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı

        NİĞDE'de çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine adrese sevk edilen 2 polis memurunu keser ve bıçakla yaralayan madde bağımlısı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:25
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        2 polis memurunu yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı
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        NİĞDE'de çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine adrese sevk edilen 2 polis memurunu keser ve bıçakla yaralayan madde bağımlısı E.Y.Ö. (18), tabancayla ayağından vurularak yakalandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve, çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı. Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada şüphelinin annesi de polise taş attı.

        Polis memurlarının ihbarı üzerine adrese takviye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. E.Y.Ö., polisler tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı. E.Y.Ö., Adem G. ve Deniz E., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis gözetiminde olan E.Y.Ö.'nün tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

        Öte yandan, polis memurunun ateş ettiği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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