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        2 polis memurunu yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı (2)

        VALİÇELİK, POLİSLERİ ZİYARET ETTİNiğde Valisi Cahit Çelik, hastanede tedavisi süren polis memurları Adem G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:05
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        2 polis memurunu yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı (2)
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        VALİÇELİK, POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

        Niğde Valisi Cahit Çelik, hastanede tedavisi süren polis memurları Adem G. ve Deniz E.'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Çelik, “Saat 13.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen bir çağrıda, bir kavga ihbarına giden polis ekibimize maalesef orada daha önce yaşayan şahıs dedesine saldırmış, aynı zamanda amcasıyla da kavga etmiş. Ekibimiz vardığı zaman apartmandan çıkarken şahsın bir elinde bıçak ve keser, diğer elinde de bir satırın olduğunu görmüş arkadaşlarınız. Uyuşturucunun etkisinde olduğunu değerlendiriyoruz. İlk çıkışında bir polis arkadaşımıza keser fırlatıyor. Akabinde de diğer polis arkadaşımıza da bıçakla saldırıyor. Bunun neticesinde de ilk keseri fırlattığı arkadaşımız bir darbe alıyor ama kendi dengesini kaybetmiyor. Daha sonradan arkadaşımız silahını kullanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Polis arkadaşlarımızı hastanede ziyaret ettim, durumları iyi. Arkadaşlarımızdan birinin avcunda derin bıçak yarası var, hekim arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Başından darbe alan diğer arkadaşımızın da tomografisi çekiliyor” dedi.

        ‘UYUŞTURUCU TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ’

        Uyuşturucu sorununun terörden daha tehlikeli olduğunu kaydeden Vali Çelik şöyle devam etti:

        “Etkisiz hale getirilen şahsın daha önce suç kayıtları da var. Bizler hem ailelerimizi hem sokaklarımızı, memleketimizi ancak el birliğiyle herkesin desteğiyle daha güvenli bir hale getirebiliriz. Bu konuda da sadece arza yönelik çalışmalar değil aynı zamanda talebin azaltılmasına yönelik olarak da herkesin desteğini istiyoruz.”

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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