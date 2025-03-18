2 polisi yaralayan şüphelinin vurularak yakalandığı olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı

NİĞDE'de 2 polis memurunu yaralayan madde bağımlısı E.Y.Ö.'nün (18) bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği olaya ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, E.Y.Ö.'nün yaralı halde polise saldırdığı, ekip aracına bıçakla zarar verdiği görüldü.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eve, kavga ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı. Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisler adrese takviye ekip ve sağlık görevlisi istedi.

E.Y.Ö., polisler tarafından tabancayla sağ bacağından vurularak yakalandı. Polis memurları ile E.Y.Ö., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis gözetiminde olan E.Y.Ö.'nün tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Öte yandan, polis memurunun ateş ettiği anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ayrıca, E.Y.Ö.'nün vurulduktan sonra da polise saldırdığı ve elindeki bıçakla ekip aracına zarar verdiği anlara ilişkin de cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.