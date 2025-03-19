Niğde'de eğitime 1 gün ara

NİĞDE’de buzlanma riskini karşı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Niğde Valiliği, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma riskine karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmî ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.