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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime soğuk engeli

        NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı eğitime bir süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 22:54 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:54
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde eğitime soğuk engeli
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        NİĞDE’nin Çamardı ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı eğitime bir süreyle ara verildi.

        Çamardı Kaymakamlığı, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlamaya karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Mart Cuma günü soğuk hava, yağışlı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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