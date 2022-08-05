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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Merkez Yerleşkesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bölümlerinde derece yapan öğrencilere, protokol üyeleri ve hocaları tarafından plaketleri verildi.

Törene Katılan Vali Mustafa Koç, ülkenin farklı yerlerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden üniversiteye gelen öğrencilerin, kültürleriyle kenti zenginleştirdiklerini söyledi.

Koç, "İnanıyoruz ki sizlerin katkısıyla gelecek yüzyıllar büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyetinin olacaktır. Kıymetli mezunlar, bu duygularla hepinizi tebrik ediyor mezuniyetinizi kutluyorum. Sizler üzerinde emekleri olan başta aileleriniz olmak üzere rektör hocamızın şahsında kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin." dedi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise öğrencilerin üniversitede aldıkları nitelikli eğitimle kazandıkları tecrübelerini, iş hayatında uygulama fırsatı bulacaklarını belirtti.

Aldıkları eğitimin, öğrencilere, zor şartlarda karar verme ve kriz anlarından çıkabilme gibi önemli avantajlar sağladığını belirten Uslu," Çağımızın gereksinimlerinin artması sizleri mesleğinizde daha donanımlı bireyler olmaya zorlamaktadır. Lisans öğretiminizin sonrasında imkanı ve fırsatı olan her mezun öğrencimize lisan üstü eğitim almalarının onlara büyük faydalar sağlayacağını belirtmek isterim. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerin en mutlu günlerinizden. Mezuniyetiniz hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemiz ve Niğde hep gönlünüzde olsun, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde eğlenen öğrenciler, mezuniyetlerini kep atarak kutladı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, CHP Niğde Mİlletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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