Niğde'de Gebere Mesire Alanı hizmete açıldı

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NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından yapılan Gebere Mesire Alanı vatandaşların hizmetine açıldı.

Uzandı Vadisi'ndeki Gebere Barajı yanına yapılan mesire alanında, çeşitli aktiviteler için eğlence mekanları da oluşturuldu.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, kentin turizm potansiyeline sahip doğal ve kültürel değerleri olduğunu söyledi.

Bu değerlerin bir kısmının hayata geçirildiğini belirten Koç, "Bu güzellikler vatandaşlar için yapılıyor. Burayı anlamlı kılacak olan sizlerin buraya sahip çıkmanız. Bir hizmeti yapmak önemlidir ama yaşatmak, devam ettirebilmek sizlerin elinde. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun da alanın hayırlı olmasını diledi.

Belediye başkanı Emrah Özdemir İse mesire alanında ATV pisti, zeplin, dev salıncak, paintbol sahası, jumping de bulunduğunu belirterek, "Hafta sonu insanların vakit geçirebilecekleri, misafirlerini getirebilecekleri ve çocuklarıyla eğlenebilecekleri adrenalini ve heyecanı bol bir alanı Niğde'ye kazandırdık. Hedefimiz burayı her sene büyütmek. Alanı farklı etkinlikler katarak Niğde'nin hatta bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz. Bizlere destek olan milletvekillerine, Valimize, Özel İdare'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri alanı gezdi, Belediye Başkanı Özdemir ile milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, Uzandı Vadisi üzerine kurulan zepline bindi.













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