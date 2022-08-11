Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerle birlikte 127,46 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, 5 fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 cam aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.





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