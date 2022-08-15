Niğde'de uyuşturucu operasyonunda kuş kafesine zulalanmış 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

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NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramada şüphelinin güvercinlerini taşıdığı tahtadan yapılmış kafeste zulalanmış 1 kilo 552 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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